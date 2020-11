BamS: Polizei soll Impfstofflager bewachen

Karliczek beklagt wachsenden Druck durch Muslime auf Lehrer

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek hat den wachsenden Druck durch muslimische Schüler und deren Eltern auf die Lehrer beklagt. In einem Zeitungsinterview sagte sie, offenbar seien das keine Einzelfälle mehr. Es gelte, sehr wachsam zu sein und unsere Werte zu schützen. Karliczek erklärte weiter, die Lehrer bräuchten mehr Rückendeckung und Fortbildungsangebote, wie sie sich in solchen Konflikten verhalten sollen. Gleichzeitig kündigte sie an, dass die Bundesregierung für die Imamausbildung bis 2024 rund 44 Millionen Euro ausgeben wird. An sieben Hochschulen würden derzeit weit mehr als 2.000 Studenten unterrichtet. Dies sei ein wichtiger Grundstein dafür, dass in Deutschland künftig möglichst überall ein weltoffener und toleranter Islam verbreitet werde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.11.2020 08:30 Uhr