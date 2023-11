Bambi-Preisverleihung nach Corona-Pause wieder zurück

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist am Abend nach dreijähriger Pause wieder der Bambi verliehen worden. Geehrt wurden in diesem Jahr unter anderem die Schauspielerin Senta Berger für ihr Lebenswerk und die Sängerin Zara Larsson als internationaler Musikstar. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bekam den Bambi in der Kategorie "Mut". Die Laudatio hielt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie sagte, Nawalnys Hingabe für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte nähme alle in die Pflicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 01:00 Uhr