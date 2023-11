Bambi geht unter anderem an Kreml-Kritiker Nawalny

München: Der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny hat am Abend den Medienpreis-Bambi in der Kategorie "Mut" verliehen bekommen. In der Laudatio würdigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den Putin-Gegner für seine Hingabe für Freiheit, für Demokratie und für Menschenrechte. Entgegengenommen wurde der Preis von seiner Frau, Julija Nawalnaja. Nawalny ist in Russland wegen des Vorwurfs des Extremismus zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Weitere Bambis gingen unter anderem an Peter Maffay in der Kategorie "Legende" und Schauspielerin Senta Berger für ihr Lebenswerk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 06:00 Uhr