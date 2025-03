Bamberger Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Cyberbetrugs in Millionenhöhe

In Bamberg hat die Generalstaatsanwaltschaft den mutmaßlichen Drahtzieher einer Bande von Cyberkriminellen angeklagt: Der Schaden soll mehr als 7,6 Millionen Euro betragen. In der Sache seien bereits mehrere Mittäter in Bayern und Albanien zu teils langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Bande soll mindestens sechs Plattformen betrieben haben, die sich auf Investmentbetrug spezialisiert haben - darunter Brokerz und Globalix.

