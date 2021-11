Bamberger Staatsanwaltschaft deckt bundesweit agierenden Drogenring auf

Mehr als 300 Intensiv-Betten in Österreich sind mit Covid-Patienten belegt

Wien: Wegen steigender Patientenzahlen auf den Intensivstationen werden in Österreich die Corona-Regeln verschärft. In einer Woche sind dann Besuche in Clubs und die Teilnahme an größeren Veranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt. Das enstpricht Stufe zwei der fünfstufigen Corona-Maßnahmen. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen hat den österreichischen Behörden zufolge die Schwelle von 300 überschritten. Besonders stark stieg die Patientenzahl auch auf den Normalstationen - um 145 innerhalb eines Tages - auf jetzt 1600. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei 400.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.11.2021 12:15 Uhr