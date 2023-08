Bamberger Sandkerwa ist eröffnet

Bamberg: In der oberfränkischen Stadt hat am Abend die Sandkerwa begonnen - eines der größten Volksfeste Nordbayerns. Bambergs Oberbürgermeister Starke stach das erste Fass Bier an. Zum Auftakt kamen tausende Besucher in die Altstadt. Die Veranstalter gehen davon aus, dass zur Sandkerwa, die bis Montag dauert, rund 200.000 Menschen kommen. Das fränkische Seidla, ein halber Liter, kostet diesmal zwischen 4.50 und 6 Euro. Ab 18 Uhr ist der Kauf eines Festabzeichens für 2,50 Euro Pflicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 21:00 Uhr