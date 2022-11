Bamberger Erzbischof Schick gibt sein Amt auf

Menschenrechtler fordern klare Worte von Scholz in China

Berlin: Menschenrechtsorganisationen haben Bundeskanzler Scholz aufgerufen, bei seiner ersten China-Reise Unterdrückung und Zwangsarbeit anzusprechen. Der Präsident des Weltkongresses der Uiguren, Isa, sagte wörtlich: "Dies ist nicht der Zeitpunkt für einen freundlichen Dialog und business as usual." Der Deutschlandchef von Human Rights Watch, Michalski, betonte, die - so wörtlich - "erkennbare Verschlechterung der Menschenrechtslage" in China müsse Konsequenzen haben. Derweil formulierte auch Peking seine Erwartungen. In der staatlichen Zeitung "Global Times" heißt es, Scholz müsse sich auf eine "pragmatische Kooperation" konzentrieren. Geopolitik dürfe keine Rolle spielen. Als Beispiele für unerwünschte Themen nannte das Blatt die Forderung nach einer Öffnung des chinesischen Markts, nach Sanktionen gegen Russland oder Kritik an Menschenrechten. Die Staatszeitung warnte zudem ausdrücklich vor offener Kritik der Deutschen an China. Scholz hält sich am Freitag zu Gesprächen in Peking auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2022 15:00 Uhr