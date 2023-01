Baltische Außenminister appellieren in Panzer-Debatte an Deutschland

Kurzmeldung ein/ausklappen Poststreik trifft heute Paketzustellung in München

München: Die Warnstreiks bei der Post treffen in Bayern heute vor allem die Paketzustellung in München. Wie die Gewerkschaft Verdi dem BR sagte, sind dort 100 Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. Dies ist demnach der einzige Standort, der heute in Bayern bestreikt wird. Bundesweit hat Verdi die Brief- und Paketzusteller dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Laut Post sind 9.400 Beschäftigte dem Streikaufruf gefolgt - etwa ein Drittel derjenigen, die sonst an einem Samstag arbeiten. Das Unternehmen stellte die Kunden auf mehrtägige Verzögerungen ein. Durch die Warnstreiks in den Brief- und Paketzentren sind in den vergangenen Tagen bereits Millionen Sendungen liegengeblieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 14:00 Uhr