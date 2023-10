Ballon d'Or geht zum achten Mal an Messi - bei den Frauen gewinnt Bonmati

Paris: Die prestigeträchtige Auszeichnung Ballon d'Or für den besten Fußballspieler geht in diesem Jahr an den Argentinier Lionel Messi. Am Abend erhielt der 36-Jährige die Trophäe für die vergangene Saison. Bei den Frauen wurde die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmati geehrt. Der Ballon d'Or wird seit 1956 jährlich von der Fachzeitschrift France Football vergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 08:00 Uhr