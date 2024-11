Balletttänzer Schklajrow ist gestorben

St. Petersburg: Der Ballett-Tänzer Wladimir Schklajrow ist tot. Der 39-Jährige fiel vom Balkon seiner Wohnung in St. Petersburg. Russische Medien gehen von einem Unfall aus, der Tänzer soll unter dem Einfluss starker Schmerzmittel gestanden haben. Schklajrow hatte viele Preise gewonnen, er war vor allem für seine Rolle als Prinz in vielen Ballett-Inszenierungen bekannt. Auch am Staatsballett in München wurde er als Solist gefeiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 16:00 Uhr