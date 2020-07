Baleareninseln führen strenge Maskenpflicht ein

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palma: Die Behörden auf Mallorca und den anderen Baleareninseln haben als Konsequenz aus den jüngsten Verstößen gegen die Corona-Auflagen nun eine weitgehende Maskenpflicht erlassen. Ab sofort muss jeder außerhalb der eigenen Wohnung eine Maske tragen. Verstöße werden mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro geahndet. Allerdings soll es in den ersten Tagen zunächst nur Ermahnungen geben. Außerdem sind zahlreiche Ausnahmen vorgesehen: Am Strand, am Pool, beim Essen oder beim Sport gilt keine Maskenpflicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 19:00 Uhr