Bald gehen mehr Pflegekräfte in Rente als Nachwuchs nachkommt

Berlin: Die Krankenkasse DAK weist in einer neuen Studie auf den fortschreitenden Mangel an Pflegekräften hin. Wie es in dem DAK-Pflegereport heißt, liegt das daran, dass in den nächsten Jahren die sogenannte Babyboomer-Generation in Rente geht. Damit schmelze die ohnehin schon dünne Personaldecke in der Pflege. Den Angaben zufolge ist es in Bayern zum Beispiel in fünf Jahren soweit, dass deutlich mehr Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden als Nachwuchskräfte nachkommen. Der tatsächliche Bedarf dürfte aber noch weitaus größer sein, da auch die Zahl der pflegebedürftigen Menschen stetig wachse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 13:00 Uhr