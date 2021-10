"Bairische Sprachwurzel 2021" geht an CSU-Politiker Marcel Huber

Gotzing im Lkr. Miesbach: Die "Bairische Sprachwurzel 2021“ geht in diesem Jahr an den bayerischen Politiker Marcel Huber von der CSU. Huber nahm die Auszeichnung, die vom Bund Bairische Sprache e.V. vergeben wird, am Vormittag in Gotzing im Landkreis Miesbach entgegen. Begründet wurde die Vergabe mit dessen öffentlichem Gebrauch seiner "dialektalen Muttersprache". So habe Huber zum Beispiel das Straubinger Gäubodenvolksfest 2016 auf bayerisch eröffnet und seine einstündige Rede damals im Ampfinger Basisdialekt gehalten, so die Jury. Er habe sich mit seiner Rede, die tatsächlich volkstümlich aber nicht volkstümelnd gewesen sei, Sympathien der Besucher gesichert, hieß es in der Laudatio.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.10.2021 14:45 Uhr