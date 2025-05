Baierbrunn bereitet sich auf Stromabschaltung vor

Baierbrunn: Wegen einer umfangreichen Sanierung der Stromnetze wird in der oberbayerischen Gemeinde in der kommenden Nacht der Strom abgeschaltet. Ab Mitternacht wird für sechs Stunden die Versorgung unterbrochen, auch die Straßenbeleuchtung wird dunkel sein. An die Bewohner sind Tipps verteilt worden, sie sollen etwa ihre Handys rechtzeitig aufladen, elektrische Geräte abstecken und die Gefrier- und Kühlschränke geschlossen lassen. Ein Discounter hat von der Bayernwerk GmbH ein Notstromaggregat erhalten, damit die Gefrierkette nicht unterbrochen wird. Im Rathaus von Baierbrunn sieht man das Ganze auch als eine Art Stresstest für einen möglichen Blackout.

