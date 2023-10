Bahnverkehr zwischen Mühldorf und Burghausen soll wieder geöffnet werden

Polling: Nach mehreren mutmaßlichen Brandanschlägen im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn soll heute der Bahnbetrieb wiederaufgenommen werden. Die Strecke zwischen Mühldorf und Burghausen war gestern unterbrochen worden, nachdem an verschiedenen Stellen in und bei Polling Feuer ausgebrochen waren. Ermittler der Kriminalpolizei gehen inzwischen von Brandstiftung aus. Der Schaden beläuft sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 06:00 Uhr