Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin rollt wieder

Hamburg: Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wieder freigegeben. Ein Bahnsprecher gab bekannt, dass die Fernverkehrszüge wieder in beide Richtungen fahren. In Hamburg hatten Unbekannte an drei Stellen Kabelschächte in Brand gesetzt. Mehr als 30 Züge fielen deshalb aus. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus. Auf einer linken Plattform tauchte ein Bekennerschreiben auf. Bundesverkehrsminister Wissing sprach von einer Form des Terrorismus und forderte ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaates.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 15:15 Uhr