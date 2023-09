Bahnverkehr von und nach München steht still

München: Ein Oberleitungsschaden führt seit heute Mittag zu einem kompletten Stillstand am Münchner Hauptbahnhof mit weitreichenden Folgen für den Fern- und Nahverkehr. Der Hauptbahnhof ist aktuell nicht mehr erreichbar. Außerdem fahren auch auf der S-Bahn-Stammstrecke keine Züge mehr. Am Bahnhof und an vielen Haltestellen sind bereits zahlreiche Menschen gestrandet. Laut Bahn hat wahrscheinlich ein Bagger bei Bauarbeiten im Stadtteil Laim die Oberleitung beschädigt. Das komplette Quertragwerk, das die Leitung über die Gleise spannt, müsse repariert werden. Nach derzeitiger Prognose wird das bis mindestens morgen dauern. In Laim ist eine der Baustellen für die zweite S-Bahn-Stammstrecke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 17:00 Uhr