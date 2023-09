Bahnverkehr von und nach München ist weiter massiv gestört - ICEs fahren teilweise wieder

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist seit Stunden der Bahnverkehr schwer beeinträchtigt. Bei Bauarbeiten wurde am Nachmittag eine Oberleitung durch einen Bagger beschädigt. Seitdem kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Zehntausende Fahrgäste sind betroffen. Nach Angaben der Bahn werden die Beeinträchtigungen noch bis in die Nacht hinein andauern. Auch morgen Früh werden vermutlich noch Verbindungen ausfallen. Die Bahn rät auf ihrer Homepage im Augenblick dringend von Fahrten von und nach München ab. Betroffen ist der komplette Zugverkehr zwischen München-Pasing und dem Hauptbahnhof. Die ersten Züge im Fernverkehr fahren allerdings wieder. So gibt es im Zwei-Stunden-Takt ICE-Verbindungen nach Hamburg und Berlin, sowie nach Stuttgart und Frankfurt. Der ICE von Dortmund über Nürnberg nach München ist laut Bahn wieder regulär unterwegs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 20:15 Uhr