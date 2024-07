Bahnverkehr rund um Bremen läuft wieder

Bremen: Nach dem Brandanschlag auf die Bahnstrecke zwischen der Hansestadt und Hamburg soll der Zugverkehr langsam wieder normal laufen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend bestätigte konnte der Schaden gegen 19 Uhr behoben werden. Vereinzelt könne es aber noch zu Verspätungen im Betrieb kommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter am frühen Morgen die Leitungen in einem Kabelschacht an einem Bahndamm gezielt angezündet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 01:00 Uhr