Bahnverkehr nach Sturmtief wieder normalisiert

München: Nach dem Sturmtief der letzten beiden Tage stabilisiert sich die Lage in Bayern allmählich. Laut Bahn gibt es keine größeren Beeinträchtigungen mehr. Regional- und Fernverkehr laufen derzeit planmäßig. Wegen der bevorstehenden Feiertage seien viele Züge stark ausgelastet. Nach einem Erdrutsch in Haßlach im Landkreis Kronach kann die Strecke wieder eingleisig befahren werden. Die Reparaturen dauern noch an. In mehreren Regionen Bayerns erwarten die Behörden nun steigende Fluss-Pegel, wie zum Beispiel in Passau. Dort hat die Feuerwehr einige Straßen mit Sandsäcken gesichert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 11:45 Uhr