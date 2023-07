Bahnverkehr ist nach Unwetter weiter eingeschränkt

Meldungsarchiv - 12.07.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Gewitter mit Starkregen und Orkanböen haben in der Nacht in Süddeutschland, im Saarland und auch in Frankreich gewütet. In Bayern gibt es weiterhin Behinderungen bei der Bahn durch umgestürzte Bäume. Die Strecke Ulm-Augsburg ist bei Günzburg komplett gesperrt, Behinderungen gibt es auch auf der Strecke München-Lindau. In München sind die meisten S-Bahnen außer Betrieb. Lediglich auf der Stammstrecke läuft der Verkehr, außerdem fährt die S1. Im saarländischen Asweiler wurden 30 Gebäude beschädigt. In Dijon in Frankreich wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde registriert. Dort stürzte die Decke eines Supermarktes ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2023 09:00 Uhr