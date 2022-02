Bahnverkehr infolge des Sturms noch stark beeinträchtigt

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bahnverkehr in Deutschland ist infolge der Stürme der letzten Tage teilweise noch stark beeinträchtigt. Insbesondere in Norddeutschland gibt es noch Behinderungen im Fernverkehr. Auch Regional- und Güterverkehr sind betroffen. DB Cargo meldet einen Stau von Güterzügen, der sich langsam abbaut. Im Regionalverkehr ist es laut Bahn vor allem in Nordbayern zu Einschränkungen gekommen. Der Deutsche Wetterdienst hat seine offiziellen Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen oder Orkanböen für Deutschland inzwischen aufgehoben. Es gibt nur noch lokal sehr eingegrenzte Warnungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 14:45 Uhr