Bahnverkehr in Süddeutschland massiv eingeschränkt

Stuttgart: Auch in den baden-württembergischen Hochwassergebieten bleibt die Lage angespannt. Zwar sind die Pegelstände teilweise leicht gesunken, so zum Beispiel in Ochsenhausen im Kreis Biberach. Entwarnung kann aber noch keine gegeben werden. Bei Schwäbisch Gmünd war in der Nacht ein ICE teilweise entgleist. Ein Erdrutsch hatte den Zug getroffen. Die 185 Passagiere blieben unverletzt. - In ganz Süddeutschland ist der Bahnverkehr erheblich eingeschränkt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen. Laut Bahn fahren heute keine Fernzüge zwischen Stuttgart und München. Die Bahn hat auf ihrer Internetseite eine Liste aller betroffenen Regionen und Strecken zusammengestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2024 11:30 Uhr