Bahnverkehr in München ruht nach Explosion einer Fliegerbombe

Nachrichtenarchiv - 01.12.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei der Explosion einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sind in der bayerischen Landeshauptstadt vier Menschen verletzt worden - einer schwer, drei leicht. Die Detonation ereignete sich laut Polizei auf einer Baustelle der Deutschen Bahn in der Nähe der Donnersbergerbrücke. Der komplette Bahnverkehr um den Hauptbahnhof ist deshalb eingestellt, das betrifft Fern- und Nahverkehr sowie die Münchner S-Bahn. Wie lange noch, ist unklar. Zahlreiche Feuerwehrwagen und rund 50 Einsatzkräfte sind vor Ort. Bayerns Innenminister Herrmann erklärte an der Unglücksstelle, dass bei Bohrungen eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe getroffen wurde. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall auf einer Baustelle für die zweite S-Bahn-Stammstrecke. Gleise wurden nicht beschädigt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.12.2021 14:45 Uhr