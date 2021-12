Bahnverkehr in München läuft nach Fliegerbomben-Explosion wieder an

Nachrichtenarchiv - 01.12.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach der Explosion einer Fliegerbombe in der bayerischen Landeshauptstadt läuft der Bahnverkehr langsam wieder an. Der gesperrte Streckenabschnitt ist nach Angaben der Bahn wieder befahrbar und der Polizeieinsatz beendet. Der S-Bahn-Verkehr ruht aber noch, weil noch mehrere Gleise untersucht werden müssen. Gegen Mittag war nahe der Donnersbergerbrücke bei Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke ein Blindgänger explodiert. Die 250-Kilo-Bomnbe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde versehentlich angebohrt. Vier Menschen wurden durch die Explosion verletzt, zwei von ihnen schwer. Innenminister Herrman erwartet eine umfassende Aufklärung. Normalerweise werde auf solchen Baustellen vorab immer intensiv sondiert, wo noch Blindgänger versteckt liegen könnten, sagte er an der Unglücksstelle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2021 16:00 Uhr