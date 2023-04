Bahnverkehr in Deutschland läuft wieder an

Kurzmeldung ein/ausklappen Buschmann und Lauterbach kritisieren "Letzte Generation"

Berlin: Wegen der vermehrten Blockaden in der Hauptstadt wird die Kritik an den Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" lauter. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnte sie davor, mit ihren Protesten Menschenleben zu gefährden. Es sei absolut unverantwortlich, wenn durch Straßenblockaden Rettungskräfte und Krankentransporte behindert würden, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Kritik am Vorgehen der "Letzten Generation" kam auch von Justizminister Buschmann. Die Gruppe habe überzogene, aggressive Vorstellungen von der Durchsetzung ihrer Ziele. Mit Straftaten werbe man nicht für Klimaschutz, so der FDP-Politiker. Die "Letzte Generation" will in den kommenden Tagen und Wochen mit möglichst vielen Blockaden den Verkehr in Berlin lahmlegen und damit gegen den Klima-Kurs der Bundesregierung protestieren. Seit vorgestern finden Protestmärsche statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2023 08:00 Uhr