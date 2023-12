Bahnverkehr in Bayern ist wegen Schneechaos weiter eingeschränkt

München: Nach den heftigen Schneefällen im Süden und Osten Bayerns ist der Bahn- und Flugverkehr auch zum Wochenstart stark eingeschränkt. Vom Münchner Hauptbahnhof fahren nach wie vor nur wenige Fernzüge, auch im Regionalverkehr in Südbayern gibt es noch große Probleme, weil viele Strecken beschädigt sind. Die Münchner S-Bahn kann nur einen stark eingeschränkten Betrieb anbieten, Trambahnen stehen still. Am Münchner Flughafen werden auch heute noch viele Flüge ausfallen. In einigen Schulen fällt der Unterricht aus. In Augsburg wurden wegen der Schneemassen auf den Dächern 20 Schulgebäude ganz oder teilweise gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 01:00 Uhr