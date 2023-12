Bahnverkehr bleibt nach Verkehrschaos eingeschränkt - vereinzelt fällt Unterricht aus

München: Der heftige Wintereinbruch im Süden Bayerns wirkt sich morgen auf den Schulbetrieb aus. In Augsburg müssen wegen der Schneemassen 20 Schulgebäude ganz oder teilweise gesperrt werden. Die öffentlichen Schulen im Landkreis Mühldorf stellen morgen auf Distanzunterricht um. Im Landkreis Starnberg fällt in den Grund- und Mittelschulen in den Klassen 1 bis 6 der Unterricht komplett aus. Auch an der Montessori-Schule Niederseeon im Landkreis Ebersberg findet morgen keinen Unterricht. Der Bahnverkehr ist noch eingeschränkt. Am Münchner Hauptbahnhof verkehren vereinzelt wieder Züge. In der Stadt fahren keine Trambahnen. Im Umland ist der S-Bahn-Verkehr weiter eingestellt; nur die S8 zum Flughafen fährt alle 20 Minuten. Die Züge der Bayerischen Regiobahn fallen auch morgen aus. Am Münchner Flughafen wurde der Betrieb wieder aufgenommen, allerdings wurden fast zwei Drittel der Flüge gestrichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 21:00 Uhr