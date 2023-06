Bahnverhandlungen mit der EVG gehen nächste Woche weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen CDU-Vize Linnemann will mehr Eigenverantwortung der Bürger

Berlin: Die CDU diskutiert zur Stunde ihr neues Grundsatzprogramm. Auf dem Konvent in der Hauptstadt forderte der Leiter der Programmkommission, Linnemann, die Partei wieder auf die Höhe der Zeit zu bringen. In einer Welt, die sich immer schneller drehe, müsse die CDU den Menschen Halt und Orientierung geben, ohne sie in ihrer Eigenverantwortung einzuschränken. Der Staat dürfe die Menschen nicht bevormunden, so Linnemann. CDU-Generalsekretär Czaja erinnerte an den hohen Wert der Freiheit, auch angesichts der gestiegenen Umfragewerte der AfD. Man müsse all jene bekämpfen, die die Freiheit in Frage stellten. Die CDU möchte das Grundsatzprogramm auf einem Bundesparteitag Anfang Mai kommenden Jahres endgültig beschließen. Das aktuelle Programm stammt noch von 2007.

