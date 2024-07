Bahnunfall bei Schliersee - Zug prallt mit Auto zusammen

Schliersee: In der Nähe des Ortes im Landkreis Miesbach hat sich am frühen Nachmittag ein Bahnunfall ereignet. Laut Polizei kollidierte ein Zug mit einem Auto. Dabei sind den Einsatzkräften zufolge vier Menschen verletzt worden - eine Familie aus Norddeutschland, die in dem Wagen saß. Sie war auf dem Weg zu einem Campingplatz. Laut Polizei hat der Familienvater an einem unbeschrankten Bahnübergang den herannahenden Zug übersehen. Das Auto überschlug sich nach der Kollision und landete in einem Bach. Der Zug, der von Schliersee Richtung Bayrischzell unterwegs war, konnte die Fahrt fortsetzen. Nach Angaben der Bahn ist knapp die Hälfte der Übergänge in Bayern nicht beschrankt. Oft handele es sich um wenig befahrene Strecken, etwa an Forst- oder Feldwegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2024 19:15 Uhr