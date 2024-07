Bahnunfall bei Schliersee - Zug prallt mit Auto zusammen

Schliersee: In der Nähe des Marktes im Landkreis Miesbach hat sich am frühen Nachmittag ein Bahnunfall ereignet. Laut Polizei kollidierte ein Zug mit einem PKW. Dabei sind den Einsatzkräften zufolge vier Menschen verletzt worden - eine Familie, die in dem PKW saß. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Bahnstrecke Schliersee-Bayrischzell ist gesperrt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 15:00 Uhr