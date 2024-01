Bahnstrom-Netz soll bei Engpässen Ökostrom aufnehmen

Berlin: Die Deutsche Bahn und Netzbetreiber Tennet wollen künftig bei Engpässen im Stromnetz enger zusammenarbeiten. Im Kern gehe es darum, freie Kapazitäten im Bahnstromnetz zu nutzen, hieß es von der DB-Energie. Bei Kapazitätsengpässen im Tennet-Netz werde man künftig in Norddeutschland mehr Ökostrom in das Netz aufnehmen als bisher und Richtung Süden leiten, erklärte die Bahn. Damit kann insgesamt mehr Ökostrom in das öffentliche Netz eingespeist werden. Windkraftanlagen müssten so seltener abgeschaltet werden, um eine Überlastung zu verhindern, betonte ein Bahn-Vertreter. In einer Pilotphase sollen zunächst bis zu 40 Megawatt mehr Ökostrom in das Netz eingespeist werden. Tennet ist einer der vier großen Netzbetreiber in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 14:00 Uhr