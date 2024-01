Bahnstreik stellt auch Industrie vor Probleme

Berlin: Der Lokführerstreik der GDL trifft auch den Güterverkehr. Das stellt die Industrie vor Probleme. Vom Verband der Automobilindustrie heißt es, eine kurzfristige Verlagerung von der Schiene auf die Straße sei außerordentlich schwierig. Mit der Bahn würden vor allem Fertigfahrzeuge transportiert. Ob nun der eine oder andere Käufer länger auf sein Neufahrzeug warten muss, bleibe aber abzuwarten. Der sechstägige Bahnstreik belaste die Transportlogistik in Deutschland und Europa insgesamt, so der VDA. Ab heute Abend 18 Uhr will die GDL den Güterverkehr bestreiken - der Personenverkehr folgt morgen Früh um 2 Uhr. Der Arbeitskampf soll bis Montag Abend dauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 06:00 Uhr