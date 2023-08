Bahnstrecke zwischen Traunstein und Übersee nach Lokbrand gesperrt

Traunstein: Die Bahnstrecke zwischen Übersee und Traunstein bleibt voraussichtlich zwei Tage gesperrt. Das teilte die Bayerische Regiobahn mit. Sowohl in Traunstein als auch in Übersee sind hunderte Fahrgäste gestrandet. Der Malteser Hilfsdienst verteilte am Abend Wasserflaschen. Eine Bahnsprecherin bat Passagiere, wenn möglich umzukehren. Der Ersatzverkehr zwischen Übersee und Traunstein läuft ihren Informationen zufolge lediglich mit Taxen und Großraumtaxen. Heute verkehren laut BRB wahrscheinlich nur Züge zwischen München und Rosenheim bzw. zwischen Salzburg und Freilassing. Die Sperrung behindert auch den Fernverkehr von und nach Wien, Budapest und Klagenfurt. Nach Angaben der Bahn bleiben die Züge in München oder Salzburg stehen. Grund dafür war der Brand einer Reparaturlok.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 23:30 Uhr