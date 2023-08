Bahnstrecke zwischen Traunstein und Übersee nach Lokbrand gesperrt

Traunstein: Die Bahnstrecke zwischen Übersee und Traunstein ist noch immer gesperrt. Die Regionalzüge der BRB Richtung Salzburg fahren derzeit nur bis Übersee und dann wieder ab Traunstein. Eine Bahnsprecherin bat Fahrgäste, wenn möglich umzukehren. Der Ersatzverkehr zwischen Übersee und Traunstein läuft ihren Informationen zufolge lediglich mit Taxen und Großraumtaxen. Es sei nicht gelungen, einen Busanbieter für den Schienenersatzverkehr zu gewinnen. Sowohl in Traunstein als auch in Übersee sind Hunderte Fahrgäste gestrandet. Der Malteser Hilfsdienst verteilte am Abend Wasserflaschen. Die Sperrung behindert auch den Fernverkehr von und nach Wien, Budapest und Klagenfurt. Nach Angaben der Bahn bleiben die Züge in München oder Salzburg stehen. Grund dafür ist der Brand einer Reparaturlok am Nachmittag. Die bayerische Regiobahn geht von einer zweitägigen Sperrung aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 22:30 Uhr