Bahnstrecke zwischen München und Lindau ist wieder frei

Herrmann nennt Vorgehen von Klimaaktivisten antidemokratisch

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat die jüngsten Aktionen von Klimaaktivisten als fanatisch, rücksichtslos, höchst antidemokratisch und gesellschaftsspaltend bezeichnet. Ähnlich hatte sich zuvor die Gewerkschaft der Polizei geäußert. Herrmann forderte - wie auch die GdP - ein bundesweit abgestimmtes Handeln. Dabei gehe es nicht nur um die erforderliche harte Bestrafung krimineller Klimaaktivisten, sondern auch darum, Blockaden so schnell wie möglich zu beseitigen. Klimaaktivisten der Letzten Generation hatten am Freitag erneut den Straßenverkehr in mehreren deutschen Städten an wichtigen Stellen gestört. Am Donnerstag hatten Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden lahmgelegt. Die Letzte Generation wirft der Bundesregierung unter anderem vor, eigene Klimaschutzziele nicht umzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2023 13:00 Uhr