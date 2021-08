Bahnrad-Vierer der Damen holt Gold - Silber für Lukas Dauser am Barren

Nachrichtenarchiv - 03.08.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Das deutsche Team hat am heutigen Wettkampftag der Olympischen Spiele bisher sieben Medaillen geholt. Der Bahnrad-Vierer der Frauen setzte sich mit einem neuen Weltrekord in der Mannschaftsverfolgung gegen Großbritannien durch fuhr Gold ein. Der Kunstturner Lukas Dauser hat am Barren die Silbermedaille gewonnen. Gold gab es am Morgen auch für die Weitspringerin Malaika Mihambo. Sie sprang im letzten Versuch auf genau sieben Meter und holte damit als erste Deutsche seit 21 Jahren wieder Olympia-Gold in dieser Disziplin. Jubeln konnten auch die Segler: Das Duo Tina Lutz und Susann Beucke gewann in der Bootsklasse 49erFX Silber. Bronzemedaillen gab es in derselben Diszipilin für das Duo der Herren, sowie für die Segler im Katamaran und den Canadier-Zweier über 1000 Meter.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.08.2021 10:45 Uhr