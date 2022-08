Bahnrad-Fahrer Reinhardt gewinnt Silber

Höhe der Gasumlage wird heute bekanntgegeben

Ratingen: Die Verbraucher in Deutschland erfahren heute, wie hoch die Umlage auf Gas ab Oktober sein wird. Das Wirtschaftsministerium geht von einer Spanne zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde aus. Die genaue Höhe der Umlage berechnet der Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gasleitungs-Netzbetreiber in Deutschland. Die Umlage soll Gasversorger stützen, die am Weltmarkt zu hohen Preisen Ersatz für russisches Gas kaufen müssen. Um die Belastung der Verbraucher zu verringern, will die Bundesregierung die Umlage von der Mehrwertsteuer befreien und hat in Brüssel bereits um eine Genehmigung gebeten. Finanzminister Lindner kündigte im ZDF-Sommerinterview an, der Staat werde die Einnahmen aus der Besteuerung in keinem Fall behalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2022 06:00 Uhr