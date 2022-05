Bahnnetz ist laut Lutz dringend sanierungsbedürftig

Inflationsrate steigt im Mai um 7,9 Prozent

Wiesbaden: Die Inflation in Deutschland hat sich im Mai merklich beschleunigt. Waren und Dienstleistungen kosteten laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Bayern haben die Verbraucherpreise sogar um gut acht Prozent zugelegt. Erheblich teurer wurden wieder Energie und Nahrungsmittel. Beim Sprit sind laut ADAC die Preise vor der kommenden Steuerentlastung nochmals deutlich angezogen. So kostete Super E10 gestern im bundesweiten Schnitt fast zwei Euro13 pro Liter. Das sind knapp vier Cent mehr als am Dienstag vergangener Woche. Diesel schlug mit knapp 2 Euro und 2 Cent zu Buche, ein Plus von 3,2 Cent pro Liter.

