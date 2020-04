Bahnkunden-Verband fordert Umbauten für mehr Abstand im Nahverkehr

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Bahnkunden-Verband fordert einen besseren Schutz von Passagieren im Nahverkehr. Der aktuell gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern müsse auch in Bussen und Bahnen eingehalten werden. Dafür müssten Bahnhöfe und Fahrzeuge umgebaut werden - zum Beispiel könnten Sitzbänke ausgebaut werden. In ländlichen Regionen sollten außerdem mehr Schulbusse fahren, damit die Kinder und Jugendlichen sich darin besser verteilen können. Bisher wird die Kapazität von Bussen und Bahnen so berechnet, dass auf einem Quadratmeter vier Passagiere Platz finden sollen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise müsse diese Berechnung der Vergangenheit angehören, mahnt der Verband.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 15:45 Uhr