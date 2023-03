Bahnhofsvorsteher von Larissa muss heute vor Gericht erscheinen

Nachrichtenarchiv - 05.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Larissa: Nach dem verheerenden Bahnunglück in Griechenland mit 57 Toten muss der festgenommene Bahnangestellte heute vor einem Staatsanwalt und einem Untersuchungsrichter aussagen. Die Befragung war ursprünglich für gestern geplant, wurde aber laut dem Anwalt des Beschuldigten wegen neuer Beweise verschoben. Der 59-jährige Bahnhofsvorsteher von Larissa soll in der Nacht zum Mittwoch einen Passagierzug und einen Güterzug in entgegengesetzten Richtungen aufs gleiche Gleis fahren haben lassen und damit das Unglück verursacht haben. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2023 10:00 Uhr