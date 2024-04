Bahnhofskriminalität in Deutschland nimmt weiter zu

Berlin: In Deutschland werden die Bahnhöfe immer mehr zum Schauplatz von Kriminalität. Das belegen Zahlen der Bundespolizei, die Report München ausgewertet hat. Demnach haben seit 2019 die Gewalt-, Sexual- und Eigentumsdelikte an allen Bahnhöfen deutlich zugenommen- nämlich um 40 Prozent. Nürnberg bleibt der gefährlichste Hauptbahnhof Bayerns. Dort ist vor allem die Gewalt ein Problem. Die Bundespolizei erfasste vergangenes Jahr elf Prozent mehr Vorfälle als im Vorjahr. Experten empfehlen mehr Videoüberwachung, mehr Polizeipräsenz und mehr Sozialarbeiter für mehr Sicherheit an den Bahnhöfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 09:00 Uhr