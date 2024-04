Bahnhofskriminalität in Deutschland nimmt weiter zu

Berlin: Bahnhöfe in Deutschland werden zunehmend zum Schauplatz krimineller Machenschaften. Das zeigt eine Statistik der Bundespolizei, die Report München ausgewertet hat. Demnach ist die Zahl der erfassten Fälle von Gewalt-, Sexual- und Eigentumsdelikten seit 2019 an deutschen Bahnhöfen um 41 Prozent gestiegen. In Bayern ist laut Statistik der Nürnberger Hauptbahnhof der gefährlichste. Dort verzeichnete die Bundespolizei im vergangenen Jahr elf Prozent mehr Gewalttaten als noch im Vorjahr. Abhilfe schaffen könnte laut Experten mehr Videoüberwachung und mehr Polizeipräsenz aber auch ein verstärkter Einsatz von Sozialarbeitern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 08:00 Uhr