Bahnfahren geht wieder ohne 3-G-Nachweis

FC Bayern feiert ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Union Berlin

München: In der Fußball-Bundesliga konnte der FC Bayern am Abend einen ungefährdeten Sieg feiern. Im Spiel gegen Union Berlin gewannen die Münchner zuhause mit 4:0. Die Tore erzielten Coman, Nianzou, und zweimal Lewandowski. Weniger erfolgreich verlief der 27. Spieltag für den FC Augsburg. In Stuttgart unterlag der FCA nach zweimaliger Führung 2:3. Auch Fürth blieb heute sieglos. In der Partie gegen Freiburg holten die Franken beim 0:0 aber immerhin einen Punkt. Die weiteren Ergebnisse: Hertha BSC - Hoffenheim: 3:0 und Mainz - Bielefeld: 4:0. In der zweiten Liga hat Werder Bremen das Top-Duell gegen Darmstadt 98 am Abend mit 1:0 gewonnen. Zuvor gab es folgende Resultate: Schalke 04 - Hannover 96 2:1; Sandhausen - Rostock 0:1; Düsseldorf - Hamburger SV 1:1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2022 21:00 Uhr