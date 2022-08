Bahnchef Lutz warnt vor einer Fortführung des 9-Euro-Tickets

Nachrichtenarchiv - 31.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bahnchef Lutz hat vor einer Fortführung des 9-Euro-Tickets gewarnt. Die Infrastruktur der Bahn, so Lutz im "Handelsblatt", komme bereits jetzt an ihre Grenzen. Zwar sei das 9-Euro-Ticket, das heute ausläuft, ein toller Erfolg. Sollte sich jedoch die Ampel-Regierung auf eine Nachfolgelösung einigen, sollte dies seiner Meinung nach mit Investitionen in den Schienennahverkehr verbunden sein. Aufgrund der steigenden Energiekosten rechnet Lutz für das nächste Jahr mit Mehrkosten für Strom in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro. - Bundesverkehrsminister Wissing stellte indes eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket in Aussicht. Zur konkreten Ausgestaltung äußerte er sich jedoch nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2022 10:00 Uhr