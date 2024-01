Bahnbetrieb läuft nach Streik-Ende wieder weitgehend normal

Berlin: Die Züge der Deutschen Bahn fahren nach dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL wieder weitgehend normal. Ein Bahnsprecher sagte dem BR, der Fernverkehr sei am Morgen planmäßig und reibungslos angelaufen. Das gelte auch für die S-Bahnen in München und Nürnberg. Wegen eines defekten Stellwerks in Ingolstadt gab es aber Probleme bei Regionalzügen zwischen München und Nürnberg. Im grenzübergreifenden Verkehr fallen laut Bahn noch einige Verbindungen aus, etwa von München Richtung Wien, Zürich oder Paris. Da die Züge wegen des Streiks heute und morgen voll sein dürften, empfiehlt die Bahn, einen Sitzplatz zu reservieren. Tickets der vergangenen drei Tage sind weiter gültig.

