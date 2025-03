Bahn zahlt fast 200 Millionen Euro wegen Zugverspätungen

Berlin: Die Deutsche Bahn hat ihren Kunden im vorigen Jahr Entschädigungen von 197 Millionen Euro bezahlt - so viel wie noch nie. Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" hat das Unternehmen dem SWR bestätigt. Wegen Zugausfällen und Verspätungen wurden 6,9 Millionen Anträge gestellt. Die ausgezahlte Entschädigungssumme überstieg die des Vorjahres um mehr als 60 Millionen Euro. Einem Bahnsprecher zufolge sind 80 Prozent der Zugverspätungen durch marode und überlastete Infrastruktur entstanden. Das zeige, so der Sprecher, wie wichtig es sei, das Schienennetz zu sanieren.

