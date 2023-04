Bahn zahlt 2022 Rekordsumme an Reisende

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump beteuert seine Unschuld nach Anklageverlesung

New York: Im Strafverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump ist die Anklage verlesen worden. Der 76-Jährige war am Nachmittag Ortszeit persönlich vor dem Gericht in New York erschienen. Nach Angaben von Beobachtern plädierte er auf nicht schuldig. Konkret geht es um 34 Anklagepunkte. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump die Fälschung von Unternehmensdokumenten vor. Er habe schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen. Der Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Die Anwälte Trumps wiesen die Vorwürfe zurück und kündigten an, dagegen zu kämpfen. Auch Trump selbst plädierte auf nicht schuldig. Bei einer Ansprache in seinem Anwesen Mar-a-Lago sagte er, das Einzige, was er getan habe, sei das Land gegen Leute zu verteidigen, die es zerstören wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2023 03:00 Uhr