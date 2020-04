Bahn zählt weniger Zugreisende zu Ostern als im Vorjahr

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: An den Tagen rund um das Osterfest sind deutlich weniger Menschen mit dem Zug gefahren, als noch vor einem Jahr. Grund sind die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Deutsche Bahn registrierte laut einem Unternehmenssprecher für die Ostertage knapp 300.000 Buchungen im Fernverkehr, im vergangenen Jahr seien es 1,5 Millionen gewesen. Auch auf den Fernstraßen war es deutlich ruhiger. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sind die Einätze der ADAC-Pannenhelfer am Gründonnerstag und Karfreitag um über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 14:00 Uhr