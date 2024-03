Bahn wirft der GDL mangende Kompromissbereitschaft vor

Berlin: Die Deutsche Bahn hat der Gewerkschaft der Lokführer schwere Vorwürfe gemacht. Konzernsprecher Stauß sagte, die GDL habe sich in den wochenlangen Tarif-Verhandlungen keinen Millimeter bewegt und sei nicht kompromissbereit. Man sei mit dem Angebot, die Wochenarbeitszeit von 38 auf 36 Stunden zu senken, sehr nah am Ziel der GDL gewesen: Diese fordert 35 Stunden. Für heute und morgen sind neue Streiks geplant: Am Abend beginnt der Streik im Güterverkehr. Morgen ab 2 Uhr nachts wird der Personenverkehr bestreikt - für jeweils 35 Stunden. Stauß betonte, dass dennoch so viele Züge wie möglich fahren sollen. Die Bahn hat entsprechende Notfallpläne erstellt. Im Fernverkehr werden besonders lange Züge eingesetzt. Stauß appellierte an die GDL, die Streiks mindestens 48 Stunden vorher anzukündigen. Das lehnt die Gewerkschaft ab. Es ist bereits der fünfte Ausstand im aktuellen Tarifkonflikt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 12:00 Uhr